توقيع بروتوكول لتنفيذ خدمة الصرف الصحي بقرية نزلة الديب في بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مراسم توقيع البروتوكول الثلاثى المكمل، لتنفيذ خدمة الصرف الصحى لقرية نزلة الديب مركز سمسطا، ضمن البرنامج القومى لخدمة الصرف الصحى بالقرى غير المخدومة بنظام المشاركة المجتمعية، والذى قد أطلق من بنى سويف "كأول محافظة" وتم تنفيذه بصفط العرفا بالفشن كأول قرية مصرية وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء بوضع خطة لتنفيذ البرنامج.

ووقع على البروتوكول: اللواء حازم محمد عزت السكرتير العام، المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، أشرف فاروق عويس نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بنى سويف، وفى حضور نشأت معبد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، الدكتورة أسماء سامى مدير الإدارة العامة للبيئة بالمحافظة، وليد حسين المدير التنفيذى لمؤسسة نهضة بنى سويف.

من جانبه أكد المحافظ على أهمية البروتوكول الذى يأتى فى إطار توجهات الدولة لزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى المدن والقرى وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمد خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة فى القرى والتجمعات السكانية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تحقيق تقدًم ملموس فى هذا المجال من خلال المشاركة المجتمعية والاستعانة بالخبرات الفنية والهندسية للجهات المختصة لتحقيق أعلى وأسرع معدلات إنجاز ممكنة فى هذا القطاع الحيوى.

كما ثمن المحافظ دور مؤسسات المجتمع المدنى باعتبارها شريكًا أساسيًا فى جهود تحقيق التنمية والمشاركة البناءة فى تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية وتخفيف الأعباء عنه انطلاقًا من مبدأ المسؤولية المجتمعية، مشيداً بالمساهمة الإيجابية التى تقوم بها نهضة بنى سويف لدعم جهود المحافظة فى عدد من القطاعات الخدمية والحيوية، بجانب جهودها فى توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، لاسيما وأن المؤسسة من أبزر أعضاء المكتب التنفيذى للجنة العمل الأهلى، تحت مظلة وثيقة توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى، ضمن خطة تنموية تتشارك فى تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وتضمنت بنود البروتوكول الإشارة إلى تنفيذ شبكة الصرف الصحى الرئيسية والفرعية بالقرية بتكلفة مبدئية تزيد عن 9 ملايين جنيهاً بواقع ( 5 ملايين من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ الخط الرئيسى للشبكة بطول 1.1كم، فيما بجانب مشاركة المؤسسة بمبلغ 4 ملايين جنيهاً لتنفيذ الخطوط الفرعية للشبكة بطول 3.1كم) بالإضافة إلى الرفع المساحى وتصميم الشبكة وجسات التربة والتنفيذ، فيما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإشراف على التنفيذ واستلام المشروع بعد الانتهاء منه، بينما تتولى المحافظة انهاء كافة الإجراءات والموافقات والتراخيص وتذليل أية معوقات تعوق تنفيذ المشروع اثناء تنفيذ الشبكة.