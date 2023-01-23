تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة ومواعيد الاختبارات للعام الدراسى 2023

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة 2023، ونرصد فى التقرير التالى ضوابط ومواعيد عقد الامتحانات:

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة للدور الأول 10 يونيو المقبل.

- تبدأ امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 19 أغسطس 2023.

- يشترط حضور الطالب 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية كطالب منتظم.

- يسمح لفئات الطلاب التالية دخول الاختبارات:

- الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسي الجارى، والمنقولون من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية.

- الطلاب الراسبون عام 2022بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقوموا بتسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم للامتحانات لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظيمين.

- الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى العام بالعام الدراسى 2012,2013،بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده.

- الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد الدراسية بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانوناً ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة كطالب منتظم.

- فى حالة إعفاء الطالب من الانتظام فى الدراسة بعد ثبوت العذر القهرى لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانوناً وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما.

- بدأ الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية يوم الأحد الموافق 15 يناير الجارى وحفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها .

- أخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني نهاية فبراير المقبل.

- يبدأ الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد الموافق 12 فبراير المقبل أخر موعد لتسليم الطلاب الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 2 مارس المقبل.

- تشمل مواد امتحانات الثانوية العامة 2023:

- بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية : اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى ، اللغة الأجنبية الثانية ، التاريخ ، الجغرافيا ، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق ، التربية الدينية ، التربية الوطنية الاقتصاد والإحصاء.

- طلاب الشعبة العلمية ( العلوم ) : - اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى ، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء ، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء .

- بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية ( الرياضيات ) : اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى ، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء ، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية ، التربية الدينية، التربية الوطنية ،ًالاقتصاد والإحصاء.