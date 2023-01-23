تعيين اللواء عمرو فكرى رئيساً لمركز ومدينة المحلة

فريق المحافظات

قرر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تعيين اللواء عمرو محمد فكرى عبد الوهاب رئيساً لمركز ومدينة المحلة الكبرى.

يذكر أن اللواء عمرو محمد فكرى من مواليد عام 1967 حاصل على بكالوريوس هندسة عام 1995 وماجستير علوم عسكرية 2005 وكان ضابطاً بالقوات المسلحة وعمل وكيلاً للوزارة بالتنمية المحلية منذ عام 2016 وشغل العديد من المناصب منها رئيس حى المعادى ثم الوايلى ثم رئيساً لمركز ومدينة ميت غمر منذ عام 2019 قبل شغله لمنصب رئيساً لمركز ومدينة المحلة.

تولى المهمة خلفا للواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الذى تولى رئاسة مركز ومدينة ميت غمر.

وبدأ اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الجديد، مهام عمله بعقد اجتماع مع مديرى الإدارات برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بحضور المهندس سامى حاتم وصلاح حشيش نواب رئيس المدينة، وأكد خلال اللقاء على دعمه الكامل لجميع مديرى الإدارات لتحقيق النجاح فى العمل وضرورة التعاون والتنسيق فى العمل بين جميع العاملين والعمل على خدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والبحث عن الكفاءات وثقلها بالدورات التدريبية.

كما تابع أعمال النظافة بنطاق المركز حيث شنت الوحدات المحلية أعمال نظافة بطريق المحلة / شبرابابل وعلى طريق المحلة / دمرو وامام المقابر بمحلة حسن وعلى طريق عزبة قسم ثان الهياتم وطريق البحر وطريق المسقة وأمام المصالح الحكومية بصفط تراب وأمام المصالح الحكومية ومدخل أبو على من ناحية التطوير وسور السكة الحديد بمحلة ابو على وعلى طريق 71 امام قرية البنوان ومنطقة الصهاريج بالبنوان وعلى طريق المحلة / قطور ومساكن تحيا مصر بالعامرية وعلى الطريق العمومى أمام المعتمدية وقرية سندسيس بالمعتمدية ومداخل قرية كفر دمرو وشبرا نبات وأمام المصالح الحكومية بدمرو وامام المصالح الحكومية والمدارس والجمعية الزراعية بنمرة البصل وطريق المحلة / دمرو بميت الليت هاشم وعلى طريق المحلة / سامول بسامول وعلى طريق الجابرية / المعتمدية بالجابرية كما تم حملة نظافة امام المصالح الحكومية والمدارس وأمام الوحدة الصحية ببلقينا.

كما تم زراعة 20 شجرة مثمرة أعمال مبادرة 100مليون شجرة تم زراعة 40 شجرة مثمرة وأشجار زينة وأشجار خشبية بالوحدة المحلية للبنوان على رؤوس الحقول وفى مداخل القرى وبمحيط فناء المعهد الدينى الازهرى بالبنوان.