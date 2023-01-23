تعليم الدقهلية: بدء تصحيح مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية يوم الاثنين

صرح ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية و التعليم بالدقهلية ،أنه سيتم البدء في عملية تقدير وتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية لمادة اللغة العربية، اليوم الإثنين.

ووجه شعبان بضرورة مراعاة نموذج الإجابة وتوزيع الدرجات لصالح الطالب، مع مراعاة الدقة والسرية أثناء تصحيح كراسات الإجابة في المواد، وأثناء رصد الدرجات وتجميعها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع واضعي امتحان اللغة العربية، مؤكدًا أن التصحيح أهم مراحل الامتحان وأخطرها، وهو أمانة ومسئولية، وأوصى بسرية أعمال التصحيح ورصد الدرجات ونتائج الطلاب حتى يتم اعتماد النتيجة، ولا يجوز إعفاء أي مصحح من التصحيح إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن إجمالي عدد مقدري الدرجات 2642 معلمًا ومعلمة في الشهادة الإعدادية العامة، وإجمالي مقدري الدرجات في الإعدادية المهنية 58 معلمًا ومعلمة.