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تعليم الجيزة: 94.2٪ نسبة حضور امتحانات الإعدادية اليوم و99٪؜ لطلاب الأول الثانوى

الإثنين، 23 يناير 2023 05:09 م
تعليم الجيزة: 94.2٪ نسبة حضور امتحانات الإعدادية اليوم و99٪؜ لطلاب الأول الثانوى غرفة عمليات تعليم الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، سير امتحانات الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2022/ 2023 بغرفة العمليات بديوان عام المديرية، وذلك بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

جاء ذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير شئون الطلبة والامتحانات ومديري المراحل.

 

وقال وكيل المديرية، إن عدد طلاب الصف الأول الثانوى العام الذين تقدموا اليوم لاداء امتحان مادتي الرياضات والفلسفة 73659 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99٪؜.

 

وأضاف أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين تقدموا لامتحان مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، بلغ 199601 طالبا وطالبة بنسبة حضور 94.2٪ مقسمة على 688 لجنة بالجيزة.

 

وتابعت غرفة العمليات، امتحانات طلاب التعليم الفني بمختلف التخصصات " زراعي – تجاري – فندقي – صناعي" والبالغ عددهم 31610 طالبا وطالبة بنسبة حضور 94,7%.

 

ومن جانبه، أكد وكيل الوزارة، أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط ولم ترد أي شكاوى من صعوبة الامتحانات، منوها بأنه تم التأكيد على حسن السير والانضباط داخل اللجان.

 

ووجه بتذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الامتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب مع التشديد بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب المحمول أو أى وسائل اتصالات حتى لا يتعرض أحد منهم للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.


امتحانات

تعليم الجيزة

الشهادة الاعدادية

امتحانات الشهادة الاعدادية

الفصل الدراسي الاول

امتحانات الفصل الدراسي الاول

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة



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