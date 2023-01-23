تعرف على مشروع مستشفى جراحة القلب والصدر والمخ والأعصاب بسوهاج × 8 معلومات

اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الصحى في عهد الرئيس السيسى، أصبح واضحا وجليا سواء كان في إطار قطاع وزارة الصحة أو في قطاع التعليم العالى ففي جامعة سوهاج وبعد زيارة الرئيس السيسى رئيس الجمهورية، وافتتاح مستشفى جامعة سوهاج الجديدة هناك صرح طبى جديد قارب على الانتهاء وهو مشروع مستشفى جراحة القلب والصدر والمخ والأعصاب والذى وصلت نسبة التنفيذ به 84%.

و"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات حول المستشفى من حيث الخدمة المقدمة، ومن حيث الطاقة الاستيعابية، ومن حيث المساحة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.

1 – المستشفى يتم تنفيذه داخل مقر مستشفى سوهاج الجامعى القديم.

2 – المستشفى يتم تنفيذه بغرفة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

3 – نسبة التنفيذ بالأعمال الإنشائية 84% بالمبنى.

4 - مبنى مستشفى جراحة القلب والصدر والمخ والأعصاب يقام على مساحة 1400 م2.

5 - المبنى ويتكون من 7 طوابق وبدروم ودور أرضى.

6 - تم تصميم المبنى بطاقة استيعابية 153 سريراً، كما يحتوى على 8 غرف عمليات، 4 غرف عناية ما بعد الجراحة، 57 غرفة عناية مركزة، 16 غرفة عناية متوسطة، بالإضافة إلى 4 غرف عزل داخل العناية، 8 غرف عزل خارج العناية، و64 غرف إقامة مرضى.

7 - الطابق الأول والثاني والخامس من المبنى سوف يشتمل على غرف العنايات المركزة والمتوسطة، والطابق الثاني والرابع على غرف العمليات، والطابق السادس غرف إقامة للمرضى.

8 - كما تم تخصيص الطابق السابع لوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الدور الأرضى سيشمل مجمع للصيدليات، والبدروم على مغسلة تعقيم مركزي ومخازن وغرفة غازات طبية، وغرفة اتصالات وتوزيع الوجبات.