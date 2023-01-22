اليوم السابع
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مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية والهيئة العليا للأدوية اليمينة

الأحد، 22 يناير 2023 10:48 ص
مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية والهيئة العليا للأدوية اليمينة هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية وفداً رفيع المستوى من وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، والهيئة العليا للأدوية باليمن، وترأس الوفد اليمنى الدكتور قاسم بحيبح، وزير الصحة العامة والسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالجمهورية اليمنية، والدكتور عبد القادر البكري، المدير العام التنفيذى للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية  بالجمهورية اليمنية، وعدد من قيادات هيئة الدواء المصرية

كما شهد رئيس الهيئة ووزير الصحة اليمني، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية، والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالجمهورية اليمينة، وذلك فى مجال التطوير المهنى وتنمية القدرات.

وقع المذكرة من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفنى وتنمية القدرات، ومن الجانب اليمنى الدكتور عبد القادر البكري، المدير العام التنفيذى للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالجمهورية اليمينة

تحقق المذكرة الاستفادة المتبادلة بين الهيئتين فى مجال التطوير المهني، وتنمية قدرات ومهارات العاملين، وتقديم البرامج التدريبية الداعمة لبناء الكوادر، ودعم تعزيز التبادل التجارى بين البلدين.

كما اصطحب رئيس هيئة الدواء المصرية الوفد اليمنى فى جولة تفقدية بمعامل الهيئة بفرع المنصورية، وأشاد الوفد اليمنى بالتطور الكبير الذى شهدته معامل الهيئة فى الفترة الأخيرة.

يأتى ذلك فى ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير العلاقات الثنائية مع الجمهورية اليمنية، ونفاذ المستحضرات الدوائية المصرية إلى الأسواق المجاورة.

 


هيئة الدواء

اليمن

الادوية والمستلزمات

رئيس هيئة الدواء المصرية

وزارة الصحة

الهيئة العليا للأدوية باليمن



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