تضامن الغربية: 2746 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة

الغربية محمد طارق

قدمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، بقيادة أحمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، 2746 مشروعا تنمويا متمثلة فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي وذلك من بداية عملها وحتى الآن .

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية .

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما يقدمه التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

وأوضح أنه تم التوزيع على الشباب الغير قادر ومعدومى الدخل من مراكز وأبناء المحافظة المختلفة "طنطا – المحلة الكبرى - سمنود - السنطة - زفتى - قطور - كفر الزيات - مركزبسيون" مضيفاً أن ما تقوم به المديرية هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة ، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة منها في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المشاريع المقدمة جاءت ضمن استراتيجية الأورمان الهادفة إلى الارتقاء بمستوى معيشة الأهالى ودعم الأسر الأكثر احتياجًا فى الغربية، حيث بلغت عدد المشروعات التنموية التى قدمتها الأورمان فى محافظة الغربية (2,746) مشروع تنموى متمثلة فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي وذلك من بداية عملها وحتى الأن . وذلك دعمًا لهم ومراعاة للبعد الاجتماعي ولإيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع .

وأضاف شعبان أن الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصى قرى ونجوع مراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد اى مبالغ على الإطلاق.