تضامن الغربية: توزيع 1000 كيلو لحوم مجانًا لإطعام الغير القادرين

الغربية محمد طارق

فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية بالتعاون مع جمعية الأورمان بتوزيع 1000 كيلو من اللحوم على 500 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقرية الجبريه مركز المحلة، وعزبه البكري مركز قطور بمحافظه الغربية.

وأكد أحمد حمد عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، ان توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة الغربية.

مشيدأ بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة .

من جانبه اوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

وأشاد شعبان، بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وان الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.