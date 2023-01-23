تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية بورسعيد دون خسائر بشرية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

تلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، برئاسة اللواء هنري إبراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية، رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل محملة بالأسمنت، مع سيارة ملاكى على طريق الإسماعيلية بورسعيد، بالقرب من قرية الرياح بالقنطرة غرب في الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن تسرب زيت من السيارة النقل المحملة بالأسمنت دون خسائر بشرية.

ووجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة، وبتنسيق الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية لقرية الرياح برئاسة المحاسب علاء عبادى رئيس القرية بإشراف المحاسب ممدوح أنور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.

وتم تغطية كمية الزيت المسربة من السيارة النقل بالرمال، منعا لحدوث حوادث سير السيارات وحفاظاً على المواطنين وفتح الطريق لحركة المرور بفريق الطوارئ.



جانب من الحادث



جانب من الحادث



الحادث



جانب من الحادث



الحادث