تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 12 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة ، 738 شاحنة و 29 سيارة
وشملت حركة الواردات 3 الآف طن بضائع ، 340 شاحنة و16 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9 الآف طن بضائع ، 398 شاحنة و13 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينتين الحرية 2 ودليلة، كما تم تداول 2500 طن بضائع 280 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا
وتغادرت السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث ايلة وبريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1220 راكب بموانيها .
وكان أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، امس الأحد أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول خلالها 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 992 شاحنة و80 سيارة.
شملت حركة الواردات 6 آلاف طن بضائع، 427 شاحنة و65 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع ، 565 شاحنة و15 سيارة .
تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرالإثنين، 23 يناير 2023 11:27 ص
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 12 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة ، 738 شاحنة و 29 سيارة
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