تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 12 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة ، 738 شاحنة و 29 سيارة



وشملت حركة الواردات 3 الآف طن بضائع ، 340 شاحنة و16 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9 الآف طن بضائع ، 398 شاحنة و13 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينتين الحرية 2 ودليلة، كما تم تداول 2500 طن بضائع 280 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا



وتغادرت السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث ايلة وبريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1220 راكب بموانيها .



وكان أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، امس الأحد أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول خلالها 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 992 شاحنة و80 سيارة.



شملت حركة الواردات 6 آلاف طن بضائع، 427 شاحنة و65 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع ، 565 شاحنة و15 سيارة .









