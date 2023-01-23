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تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 23 يناير 2023 11:27 ص
تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن  المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 12 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة ، 738 شاحنة و 29 سيارة

وشملت حركة الواردات 3 الآف طن بضائع ، 340 شاحنة و16 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9 الآف طن بضائع ، 398 شاحنة و13 سيارة  .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينتين الحرية 2 ودليلة، كما تم تداول 2500 طن بضائع 280 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا

وتغادرت السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث ايلة وبريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1220 راكب بموانيها .

وكان أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، امس الأحد أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول خلالها 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 992 شاحنة و80 سيارة.

شملت حركة الواردات 6 آلاف طن بضائع، 427 شاحنة و65 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع ، 565 شاحنة و15 سيارة  .




 


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