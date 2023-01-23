تحرير 67 محضرًا للمخالفين وضبط طن دقيق مدعم بالإسماعيلية 

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بعدة حملات، أسفرت عن تحرير 67محضرًا بعد رصد مخالفات تتعلق بعدد 21 محضرًا عدم إعلان عن الأسعار، عدد 3 محاضر للبيع بأزيد من السعر، وعدد 13 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، وعدد 5 محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر واحد لحيازة سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري).

وفيما يخص المخابز البلدية تم رصد عدة مخالفات تتعلق بعدد 5محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد 4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 3محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 8محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، وعدد 3 محاضر توقف عن الإنتاج، ومحضر واحد للتصرف في الدقيق بدون وجه حق.

وفيما يخص أعمال المضبوطات تم ضبط أحد المخابز لتصرفه في كمية تقدر بطن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله في الأسواق، وضبط كمية تقدر ب 30 كيلو من الجبن الرومي منتهية الصلاحية.