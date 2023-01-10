البرلمان الجزائري: انعقاد مؤتمر "التعاون الإسلامي" يأتي في سياقات خاصة

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أكد رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) إبراهيم بوغالي، أن المؤتمر الـ17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي سينعقد بالجزائر خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير الجاري، يأتي في إطار سياقات إقليمية ودولية خاصة تستوجب تسويق صورة إيجابية للإسلام.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي نظمه رئيس المجلس مع ممثلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالجزائر، اليوم /الثلاثاء/ بمقر المجلس بالجزائر العاصمة.

وأوضح بوغالي أن بلاده باتت تتفاعل مع هذه السياقات الإقليمية والدولية الخاصة بفضل التحول الإيجابي الذي تعيشه في مختلف المجالات.

وأضاف أن البرلمان الجزائري منخرط، بتنظيمه هذا المؤتمر، في سياق تكريس الجهد الذي تقوم به الجزائر لإحداث التفاعل المطلوب بين الشركاء والأعضاء الذين تجمعهم الكثير من القواسم والتحديات المشتركة.

وأشار رئيس الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري، إلى أن هذا المؤتمر سيتناول العديد من قضايا التنمية والعصرنة وما تفرضه من تحديات، و تسويق صورة إيجابية للإسلام في ظل الرهانات التي تطرأ على الساحة الدولية.