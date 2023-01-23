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بايدن يأمر بتنكيس الأعلام فى البلاد حدادا على ضحايا إطلاق النار بكاليفورنيا

الإثنين، 23 يناير 2023 08:14 ص
بايدن يأمر بتنكيس الأعلام فى البلاد حدادا على ضحايا إطلاق النار بكاليفورنيا الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس الأعلام الأمريكية في المباني العامة حددا على ضحايا إطلاق النار الجماعي في مونتيري بارك بكاليفورنيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، وجه بايدن بتنكيس الأعلام حتى غروب الشمس في 26 يناير "حدادا على ضحايا أعمال العنف العبثية التي ارتكبت في 21 يناير 2023 في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا"، حسبما جاء في بيان للبيت الأبيض.

وعثرت أجهزة الأمن الأمريكية، اليوم الاثنين، على جثة رجل داخل شاحنة بيضاء يعتقد أنها للمشتبه به بإطلاق النار في مدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

إلى ذلك أعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، مقتل 10 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين، إثر إطلاق نار خلال احتفال بالسنة الصينية الجديدة في مدينة مونتيري بارك بلوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

 


بايدن

كاليفورنيا

مونتيري بارك

البيت الأبيض



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