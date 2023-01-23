انهيار شرفة عقار دون إصابات بمنطقة الجمرك فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهدت منطقة الجمرك وسط محافظة الإسكندرية مساء اليوم، سقوط شرفة عقار بشارع ابن بدران، دون وجود أى إصابات بين المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حى الجمرك بلاغًا يفيد بانهيار شرفة عقار بالطابق الخامس شارع ابن بدران دون وجود أى إصابات بنطاق الحي.

على الفور انتقل، مأمور وضباط مباحث قسم الجمرك ترافقهم سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية الي محل البلاغ، وتم وضع الحواجز الحديدية لمنع مرور المارة والمواطنين أسفل العقار حفاظا على سلامتهم تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة .

وعلي صعيد آخر، شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق 4 منشآت والتحفظ على 95 حالة إشغالات متنوعة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى .

وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات، استهدفت، بشارع يوسف غالي والصاغ عبد السلام وميدان 27وخلف المحروسه وشارع عبدالسلام عارف كما استهدفت ايضا شارع إسكندر إبراهيم وخالد بن الوليد واسفرت الحمله عن التحفظ علي نحو 95 حالة اشغال طريق، وغلق 4 محلات تجارية لمخالفتها قرارات الغلق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.