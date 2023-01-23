اليوم السابع
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المغرب يعتزم بيع 1.7 مليون طن من الأسمدة إلى الهند

الإثنين، 23 يناير 2023 02:00 ص
المغرب يعتزم بيع 1.7 مليون طن من الأسمدة إلى الهند المغرب
وكالات

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قالت السلطات المغربية، إنها تعتزم توريد 1.7 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية إلى الهند خلال عام 2023.
 
وجرى توقيع اتفاقات التوريد خلال زيارة مانسوخ ماندافيا، وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي إلى الرباط.
 
وبموجب الاتفاقات، ستورد الشركة إلى الهند 700 ألف طن من السماد الخالي من النيتروجين، بالإضافة إلى مليون طن من الفوسفات ثنائي الأمونيوم (دي.إيه.بي).
 
وسجّل المغرب، الذي يملك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، زيادة 54.8% في صادرات الفوسفات ومشتقاته، بما بلغ 10.6 مليار دولار في أول 11 شهراً من عام 2022.

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الهند

الأسمدة

المكتب الشريف للفوسفاط

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