المغرب: إحباط عملية هجرة غير شرعية واعتقال أشخاص بتهم الاتجار بالبشر

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مكنت سلطات الأمن المغربي المختصة بمدينة وجدة، اليوم السبت من إحباط عملية للهجرة غير الشرعية والقبض على 3 سودانيين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن المغربي أنه جرى القبض على السودانيين الثلاثة المتورطين في إدخال مهاجرين بطريقة غير مشروعة؛ انطلاقا من الحدود الشرقية للمغرب، وتحضيرهم لتنفيذ عملية للهجرة عن طريق التسلق والاقتحام، حيث تم ضبطهم متلبسين بإيواء 105 من راغبي الهجرة غير المشروعة بداخل مجموعة من المنازل بمدينة وجدة.

وأوضح البيان أن عمليات الضبط والتفتيش التي جرت في هذه القضية أسفرت عن ضبط مجموعة من القطع الحديدية الموصولة بنصل خشبي، والتي يشتبه في استخدامها في تسلق السياج الحديدي لمدينة مليلية، علاوة على أجهزة إلكترونية وجوازات سفر ومجموعة من الوثائق التعريفية في اسم الغير.

وأضاف البيان أنه تم إخضاع المتورطين الثلاثة وباقي الأشخاص من راغبي الهجرة غير المشروعة للتحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.