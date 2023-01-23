المشدد 3 سنوات لمتهم قاد سيارة تحت تأثير مخدر بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل محمد بعيص، والمستشار أحمد محمد دعبس والمستشار جمال عبد الناصر سالم، وسكرتير المحكمة، ماجد سعد إبراهيم بالسجن المشدد غيابيا 3 سنوات للمتهم "ع. ا.ع" سائق وتغريمه مبلغ مالي 10 الف جنية مما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 18558 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط مباحث إدارة مرور الإسكندرية ،بضبط المتهم حال قيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة بدائرة القسم .

وكشفت تحقيقات ضباط مباحث إدارة مرور الإسكندرية ، أنه حال تمركز أمني للتأكيد علي تنفيذ قانون المرور استوقفت القوة الأمنية المتهم " ع.إ.ع" سائق أثناء قيادته سيارة وبسؤاله عن التراخيص، تبين تلعثمه بالكلام واحمرار عينه ، مما أثار الشك في المتهم تعاطيه المواد المخدرة، وبإجراء التحليل طواعية من قبل فني التحايل الطبية بمستشفي المعمورة والمرافق للقوة المرورية، تبين إيجابية العينة لمخدر الحشيش، فتم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة.

وبعرض المتهم علي النيابة ،ان المتهم قد أحرز بقصد التعاطي مخدر الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانونيا علي النحو المبين بالتحقيقات، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش موضوع الاتهام، وبناء عليه فإنه قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعماله والقانون المستبدل بقرار وزير الصحة، وبعد الاطلاع علي أحكام القانون الإجراءات الجنائية بالمادة 2/214 والمعدل بالقانون 170 لسنة 1971، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.