العدل: الأعضاء القانونيون الجدد بالشهر العقارى يتسلمون عملهم بالمأموريات

كتب إبراهيم قاسم

يتسلم اليوم الإثنين، الأعضاء القانونيين الجدد المنقولين والمنتدبين للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مهام عملهم رسميا بالمكاتب والمأموريات التى تم توزيعهم عليها.

ويمارس العضو الفني عمله بمأموريات الشهر العقارى حيث يقوم بتنفيذ قوانين ولوائح الشهر العقارى والتوثيق.

وبموجب اليمين القانونية يصبح الموظفين المنتدبين أعضاء قانونين عاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتي تنص على أن "يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويكون الحلف أمام وزير العدل".

يأتي ذلك في إطار حرص الوزير على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في اتخاذ كافة السبل التي تكفل وضع أحكام القانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتعديلات قانون الشهر العقاري موضوع التنفيذ، كما تكفل ضمان توفير البيئة الملائمة لما حواه هذا القانون من تيسيرات واعدة لنظام الملكية خصوصا والاقتصاد المصري على وجه العموم.

وتتمثل رسالة الشهر العقارى والتوثيق فى بناء بيئة خدمية فعالة من خلال التطوير المستمر للخدمات المقدمة لجميع الفئات والمستويات في ضوء متطلبات خطط التنمية وتلبية احتياجات المواطنين المختلفة في إطار من قيم المجتمع وتقاليده وكذا إتاحة فرص التواصل والحوار لاصحاب الشأن في شتي القطاعات لتواكب التقدم وتحقق طموحات الجمهور .

كما توفر مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مقومات الإبداع في مختلف القطاعات لتطوير اداء وتقديم الخدمات المختلفة والتنمية المستديمة والرد على استفسارات الجمهور ومواجهة تحديات العصر وحل معوقات ومشاكل العمل والمواطنين وذلك من خلال دعم المواطنين بحلول تقنية متقدمة ومتكاملة ابتكرت خصيصا لتلائم احتياجاتهم بجودة فائقة واهتمام فريد لتعزز قدراتهم على انهاء خدماتهم فى اسرع وقت وباعلى جودة وكفاءة واقل مجهود وتكلفة.