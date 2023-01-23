اليوم السابع
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الإثنين، 23 يناير 2023 03:02 م
أكرم القصاص
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اعملوا عنهم مسلسلات من 5 حلقات..

الرئيس السيسي يطالب الفنانين بتكريم أبطال الشرطة فى أعمالهم.. إنفوجراف

الإثنين، 23 يناير 2023 02:09 م
الرئيس السيسي يطالب الفنانين بتكريم أبطال الشرطة فى أعمالهم.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن جهاز الشرطة تم استهدافه بمحاولات عديدة آخرها منذ 10 سنوات بهدف هدم هذا الجناح والاستيلاء على الدولة".

الرئيس
 
- وجه الرئيس السيسى الشكر للفنانين المشاركين فى العرض الفنى باحتفالية عيد الشرطة الـ71
 
- عايز أقولكم إننا محتاجين اللى انتوا عملتوه ده.. عشان تعرفوا الناس أن البلد دى طول عمرها ولادة للأبطال
 
- أتصور محتاجين نظهر الشخصيات دى بالشكل اللى يليق بيها مش لازم نعمل مسلسل طويل كفاية مسلسل من 5 حلقات عن كل شخصية 
 
- جهاز الشرطة تم استهدافه بمحاولات عديدة آخرها منذ 10 سنوات 
 
- اللى عاوز يعرف.. نكسر الشرطة ليه؟ علشان ناخد البلد.. ونكسر الجيش ليه؟ علشان ناخد البلد بردو أو نضيعها

 


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