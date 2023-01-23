الرئيس السيسي يطالب الفنانين بتكريم أبطال الشرطة فى أعمالهم.. إنفوجراف

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن جهاز الشرطة تم استهدافه بمحاولات عديدة آخرها منذ 10 سنوات بهدف هدم هذا الجناح والاستيلاء على الدولة".

- وجه الرئيس السيسى الشكر للفنانين المشاركين فى العرض الفنى باحتفالية عيد الشرطة الـ71 - عايز أقولكم إننا محتاجين اللى انتوا عملتوه ده.. عشان تعرفوا الناس أن البلد دى طول عمرها ولادة للأبطال - أتصور محتاجين نظهر الشخصيات دى بالشكل اللى يليق بيها مش لازم نعمل مسلسل طويل كفاية مسلسل من 5 حلقات عن كل شخصية - جهاز الشرطة تم استهدافه بمحاولات عديدة آخرها منذ 10 سنوات - اللى عاوز يعرف.. نكسر الشرطة ليه؟ علشان ناخد البلد.. ونكسر الجيش ليه؟ علشان ناخد البلد بردو أو نضيعها