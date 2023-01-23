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الرئيس السيسي: عيد الشرطة عنوان لروح التحدي لدى الشعب المصرى

الإثنين، 23 يناير 2023 02:31 م
الرئيس السيسي: عيد الشرطة عنوان لروح التحدي لدى الشعب المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمود عبد الراضى - محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عيد الشرطة عنوان لروح التحدي لدى الشعب المصري، متابعا: "أن القدر شاء أن يكون هذا اليوم رمزا ليس فقط لعيد الشرطة وتكريم بطولاته رجالها.. وإنما عنوان لروح التحدي لدى الشعب المصري الذي خرج منهم أبطال الشرطة الذين وقفوا أمام المتعدي يوم 25 يناير معلنين بالأفعال وليس بالأقوال أن الموت من أجل الوطن أهون من قبول الهزيمة والاستسلام لها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة: "شاء القدر أن يظل هذا اليوم المجيد عنوانا على قدرة المصري على تحدي المستحيل والوقوف أمام المحن والشدائد واستمرت هذه الروح العظمية تسري في وجدان شعبنا حتى اليوم.. تزودنا بمدد لا ينقطع من القوة والصمود يعين على تحديات الدهر وتقلباته.

وتابع الرئيس السيسي: "خلال السنوات كان روح التحدي تلك حضور لافت في الأحداث التي شهدتها مصر.. وإذا نظرنا بموضوعية وإنصاف لهذه السنوات.. نجد أن قليل من التقديرات ذهبت إلى مصر ستعبر هذه المرحلة الصعبة من التقلبات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية بسلام.. ولكن كعادة المصرين بروح التحدي والصمود الجبارة التي يملكونها حافظوا على دولتهم وحموا بصدورهم المكتسبات التاريخية ورفضوا دعاوي الهدم والتدمير والفوضى.. ودعموا المؤسسات الوطنية وتحلموا بصبر وشموخ من أجل أن تعبر مصر طريق الخطر وتثبت أركان الدولة إلى طريق الإصلاح والتطوير وتثبت أركان الدولة إلى مرحلة البناء وتأسيس الجمهورية الجديدة، تجسيدا لأحلام المصريين.

 


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