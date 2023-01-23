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الرئيس السيسي: تحية اعتزاز واحترام خاصة لأسر شهداء الشرطة

الإثنين، 23 يناير 2023 02:25 م
الرئيس السيسي: تحية اعتزاز واحترام خاصة لأسر شهداء الشرطة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمود عبد الراضى - محمد عبد العظيم

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حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه الشكر إلى رجال الشرطة فى عيدهم الـ 71، متابعا: "اسمحوا لى أن أقدم أسمى عبارات التحية والتقدير.. كل عام وأنتم بخير.. واسمحوا لى كذلك أتقدم تحية واعتزاز واحترام خاصة لأسر شهداء الشرطة.. فلا يوجد ما هو أغلى من تقديم أرواح الأبناء فداء للوطن.. وهو ما فعلته هذه الأسر بطيب خاطر.. من أجل يكون أن وطنهم مرفوع الرأس شامخ القامة.. لا يخضع لمحتل ولا يقهر أمام تحدى مهما بلغته صعوبته".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال عيد الشرطة الـ 71.

 

 


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