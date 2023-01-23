اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 يناير 2023 02:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: "نجحنا فى أننا ننزل طائرة بالعريش لأول مرة من 8 سنين"

الإثنين، 23 يناير 2023 02:52 م
الرئيس السيسى: "نجحنا فى أننا ننزل طائرة بالعريش لأول مرة من 8 سنين" الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفال عيد الشرطة الـ 71: "كان اول مرة الطائرة تنزل من 7 -8 سنين في العريش بالوزراء ورئيس الوزراء.. أول مرة ننزل طائرة في مطار العريش.. مكناش قادرين نعمل كده.. وهنروح نحتفل مفيش أرض فيكي يا مصر حد يقدر أبدا ياخدها مننا أو يسيطر عليها.. محدش يقدر".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفال عيد الشرطة الـ 71: "التمن كان كبير.. طبعا.. اه دم ومصابين وشهداء راحوا عند ربنا.. وربنا يجمعنا بيهم في سلام وأمان يوم القيامة.. مش فلوس.. ده من شعب مصر كله.. دول أبناء مصر.. ده مناسب في كل وقت.. وعيب علينا جدا أن ننسي الشهداء.. ده فضل وكرم.. علشان نقول في يوم من الأيام بعد 10 سنين .. الحمد لله رب العالمين.. مفيش إرهاب".

 


عيد الشرطة

عيد الشرطة 2023

احتفالات عيد الشرطة

عيد الشرطه

الاحتفال بعيد الشرطة

عيد الشرطة المصرية

عيد الشرطة المصرية 25 يناير

عيد الشرطة المصرية 2023

عيد الشرطه 2023

سبب عيد الشرطة

عيد الشرطة 25 يناير

بطولات الشرطة المصرية

اليوم السابع بلس

موعد عيد الشرطة

إجازة عيد الشرطة

احتفال عيد الشرطه



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي: احتفالية كبيرة فى العريش ورفح للاحتفال بالقضاء على الإرهاب

الإثنين، 23 يناير 2023 02:45 م

الرئيس السيسي: لا يمكن للاقتصاد النمو بدون بنية أساسية قوية وحديثة ومتكاملة

الإثنين، 23 يناير 2023 02:43 م

الرئيس السيسى يشهد احتفال عيد الشرطة ويكرم الأبطال وأسر الشهداء.. يصدق على ترقية البطل طارق عبدالوهاب لرتبة عقيد ويؤكد: "الترقية مش تعويض".. الفنان أحمد بدير عن الرئيس: واقفين قدام بطل شال أصعب مسئولية

الإثنين، 23 يناير 2023 02:36 م

الرئيس السيسي: عيد الشرطة عنوان لروح التحدي لدى الشعب المصرى

الإثنين، 23 يناير 2023 02:31 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة