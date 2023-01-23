الجيش الروسي يشكل وحدة مضادة لـ"القناصين".. اعرف التفاصيل

شهدت شبه جزيرة القرم الروسية تشكيل وحدة عسكرية مضادة لقناصي العدو ستعمل كـ"فريق إطفاء حريق"، أي سيرسل أفرادها إلى المناطق المهددة بنشاط القناصين.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، سيتم تشكيل الوحدة بناء على مركز التدريب الـ165 بمبادرة من رئيس جمهورية القرم الروسية، فاسيلي أكسيونوف، وبمشاركة الصانع المعروف للأسلحة الروسية الخفيفة الروسية ومدير عام شركة Lobaev الخاصة فلاديسلاف لوبايف.

وقال لوبايف: "سيسمح تشكيل الوحدة الخاصة للوحدات المحاربة التي لم تمتلك بعد لسبب ما أسلحة القنص الحديثة الفائقة الدقة والبعيدة المدى ولم تستطع تنظيم تدريب أفرادها على مكافحة قناصي العدو بالحصول على خدمات مضادة للقناصين".

وأضاف أن الوحدة المضادة للقناصين ستقوم بأداء مهامها في أسخن أجزاء الجبهة.

وأوضح أن الوحدة العسكرية المذكورة ستزوّد بطيف واسع من بنادق القنص التي تُنتجها شركته.

يذكر أن بنادق القنص من تصنيع شركة "لوبايف" مطلوبة كثيرا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، إذ أنها تسمح بإلحاق خسائر كثيرة للعدو في القوة البشرية.

ويستخدم القناص الروسي المسمى "ياري" بندقية "سُومْرَك" التي يبلغ مدى عملها ما يزيد عن 3 كيلومترات والتي قد قضت على ما يزيد عن 100 مقاتل.