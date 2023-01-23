اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 يناير 2023 01:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التموين" تعلن إجراءات صرف الخبز البلدى من 30 ألف مخبز لغير حاملى البطاقات

الإثنين، 23 يناير 2023 12:00 ص
"التموين" تعلن إجراءات صرف الخبز البلدى من 30 ألف مخبز لغير حاملى البطاقات خبز - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لطرح الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين وسيتم صرف الخبز من المخابز البلدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ويتجاوز عددها 30 ألف مخبز، وهى نفس المخابز التي تنتج الخبز المدعم فئة الرغيف 5 قروش لأصحاب البطاقات التموينية.

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا على تحديد سعر الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية  بالتكلفة والذي سيكون أسعاره أقل من سعر الخبز الحر "السياحي" فى الأسواق، وبمجرد تطبيق هذه المنظومة يستطيع المواطن الحصول على الخبز البلدي بسعر التكلفة من خلال إتاحة كارت ذكى مسبوق الدفع يحصل عليه غير المقيدين في منظومة الدعم من مكاتب البريد.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين، على توفير الخبز المدعم أيضا لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين، حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش، كما تسعى الوزارة أيضا حاليا لتوفير الخبز البلدى للمواطنين غير حاملى البطاقات التموينية بسعر التكلفة وأقل من الخبر السياحي في إطار حرص الوزارة على توفير خبز جيد وبسعر منخفض  ومن المقرر ان يكون سعر الرغيف لغير حاملي البطاقات التموينية  في المتوسط بـ 80 أو 90 قرشا، ولكن حتى الأن لم تقرر الوزارة بشكل رسمي  سعر الرغيف لغير حاملي البطاقة التموينية.


كارت العيش

رغيف العيش

سعر رغيف العيش بكارت الخبز الجديد

رغيف العيش السياحى

الخبز المدعم

الخبز البلدى

سعر الخبز المدعم

دعم الخبز

سعر رغيف الخبز المدعم سعر رغيف الخبز السياحى

شعبة المخابز

رغيف الخبز

زيادة سعر رغيف الخبز المدعم

الخبز الحر

الرغيف المدعم

كارت الخبز

كارت ذكى لصرف الخبز

التموين

الخبز البلدي لغير حاملى البطاقات التموينية

البطاقات التموينية

سعر الخبز البلدي

كارت ذكىِ لصرف الخبز البلدى

كارت ذكى مسبوق الدفع للخبز البلدى

الخبز البلدى بكارت مسبوق الدفع

الخبز المدعم في مصر

وزن الخبز المدعم

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

حملات تفتيشية مفاجئة على بقالى التموين بمركز مشتول السوق فى الشرقية

الخميس، 19 يناير 2023 01:12 م

التموين: نستهدف طرح 6 سلع بالبورصة المصرية خلال العام الجارى

الخميس، 19 يناير 2023 12:44 م

إقبال كبير من المواطنين على شراء السلع بمعرض "أهلا رمضان" بفيصل.. 11 شركة لـ"التموين" تضخ جميع المنتجات.. طرح السكر بـ14.5 جنيه للكيلو.. واللحوم الطازجة من 135 لـ160 جنيها ودجاج مجمد وزن 1600 جرام بـ75 جنيها

الخميس، 19 يناير 2023 12:00 م

مجمع اللغة العربية يجيز كلمات "بطاقة تموينية والبسطاء والبقرة الحلوب"

الخميس، 19 يناير 2023 11:25 ص

آليات وإجراءات ضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة فى التوزيع

الخميس، 19 يناير 2023 05:00 ص

التموين: إقامة 200 معرض أهلا رمضان فى كل المحافظات حتى الآن

الخميس، 19 يناير 2023 12:17 ص

التموين: ليس هناك زيادة في سعر رغيف الخبز.. وننتج 100 مليار رغيف سنويًا

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:14 م

التموين: لدينا 400 ألف طن فائض بالأرز.. وصوامع القمح توفر 5 مليارات دولار سنويا

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:14 م

تحرير 109 محاضر خلال حملة تموينية بالإسماعيلية

الأربعاء، 18 يناير 2023 09:48 م

وكيل "تموين المنوفية" لـ"الحياة اليوم": لدينا 44 معرضا لـ"أهلا رمضان"

الأربعاء، 18 يناير 2023 08:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة