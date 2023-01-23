"التموين" تعلن إجراءات صرف الخبز البلدى من 30 ألف مخبز لغير حاملى البطاقات

كتب مدحت وهبة

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لطرح الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين وسيتم صرف الخبز من المخابز البلدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ويتجاوز عددها 30 ألف مخبز، وهى نفس المخابز التي تنتج الخبز المدعم فئة الرغيف 5 قروش لأصحاب البطاقات التموينية.

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا على تحديد سعر الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بالتكلفة والذي سيكون أسعاره أقل من سعر الخبز الحر "السياحي" فى الأسواق، وبمجرد تطبيق هذه المنظومة يستطيع المواطن الحصول على الخبز البلدي بسعر التكلفة من خلال إتاحة كارت ذكى مسبوق الدفع يحصل عليه غير المقيدين في منظومة الدعم من مكاتب البريد.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين، على توفير الخبز المدعم أيضا لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين، حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش، كما تسعى الوزارة أيضا حاليا لتوفير الخبز البلدى للمواطنين غير حاملى البطاقات التموينية بسعر التكلفة وأقل من الخبر السياحي في إطار حرص الوزارة على توفير خبز جيد وبسعر منخفض ومن المقرر ان يكون سعر الرغيف لغير حاملي البطاقات التموينية في المتوسط بـ 80 أو 90 قرشا، ولكن حتى الأن لم تقرر الوزارة بشكل رسمي سعر الرغيف لغير حاملي البطاقة التموينية.