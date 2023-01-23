التحفظ على 3 آلاف لتر سولار ضبطت فى حملات تموينية غرب الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ علي 3000 لتر سولار مدعم محمل داخل مكعبات دون التصريح من الجهات المسؤولة، وذلك قبل بيعه والتربح من فارق السعر والبيع بالسوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن إحدى الشركات، بمنطقة برج العرب لحيازته كمية من السولار المدعم دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وذلك قبل بيعه في السوق السوداء بقصد التربح منه.

على الفور تم مداهمة الشركة وبتفتيشها عثر علي 3000 لتر مواد بترولية مدعمة بقصد التربح من فارق السعر للبيع فى السوق السوداء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر، قررت برج العرب بالإسكندرية، التحفظ علي 12 برميلا معبأ بالمواد الكيماوية بإجمالى 2400 كيلو مجهولة المصدر مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها، داخل مصنع بدون ترخيص تستخدم في الطباعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة بتهمة الغش التجاري.

عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع بمنطقة برج العرب، لحيازته خامات ومواد كيماوية، تستخدم فى الطباعة مجهولة المصدر، ومنتجات غير مدون عليها أي بيانات مما تشكل ضررا علي صحة المواطنين.

وتم مداهمة المصنع ,وبتفتيشه عثر على عدد 12 برميلا معبأ بالمواد الكيماوية زنة البرميل الواحد 200 كجم بإجمالى 2400 كجم، مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مشروعية الحيازة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.