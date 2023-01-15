نيابة برج العرب تعاين مصنعا تسبب فى اختناق عاملات لتسريب غاز بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

عاينت نيابة برج العرب بالإسكندرية مصنعا تسبب فى إصابة عدد من الفتيات باختناق لاستنشاقهن غاز الكلور نتيجة لتسريب داخل المصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة، وكانت قد تولت النيابة التحقيق فى إصابة العاملات، وتستمع إلى أقوال المصابات وإصدار أمر بفحص المصنع واشتراطات السلامة بداخله.

بدأت الواقعة بتلقى مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ بوجود حالة تسرب غاز للكلور وذلك فى أحد مصانع المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب الجديدة، غربي المحافظة، ووجود حالات إصابة لعدد من الفتيات نتيجة استنشاق غاز الكلور.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة أمنية من قسم شرطة برج العرب رفقة سيارات الإسعاف ورجال الدفاع المدني إلى موقع الحادث بالمنطقة الصناعية الثالثة ببرج العرب وتبين صحة البلاغ وحدوث تسرب لغاز الكلور في المصنع محل الواقعة ووقوع عدد من حالات الإصابة.

بفحص حالة المصابين تبين وجود 6 فتيات تعرضن لاختناق نتيجة استنشاق غاز الكلور المتسرب، فتم نقلهن إلى إحدى المراكز الطبية الخاصة وتم علاجهن بعد خضوعهن لإجراءات طبية وتم انقاذهن وجرى وضعهن تحت الملاحظة الطبية لحين تحسن حالتهن الصحية والسماح بخروجهن.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم اخطار جهات التحقيق المعنية حيال الواقعة وبدأت التحقيق فى الواقعة لمعرفة أسباب حدوث تسريب لغاز الكلور مع طلب عرض ملف المصنع من جهاز مدينة برج العرب، وذلك لبدء مراجعة كافة الإشتراطات اللازمة وتطبيق إجراءات السلامة المهنية.

فى سياق اخر عثرت الاجهزة الامنية على جثه شخص غرب الإسكندرية البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شخص متوفى بالطريق العام أسفل كوبرى الـ 21 بدائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم ترافقهم سيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة عاطل، 32 سنة، ملقاه أسفل كوبرى الـ21 مرتدى كامل ملابسه، وتبين من التحريات أن المتوفى معتاد على تعاطى المواد المخدرة وأن سبب الوفاة تعاطى جرعة زائدة من مخدر الهيروين مما أدت إلى وفاته، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وسؤال شهود العيان حول الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات اللازمة فى الواقعة.