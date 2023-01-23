المكسيك ترفع شعار "سياحة بدون تدخين".. وعقوبات صارمة بانتظار المخالفين

خطوة جديدة اتخذتها الحكومة المكسيكية فى الآونة الأخيرة، بحظر التدخين فى الأماكن العامة، بما فيها الأماكن المفتوحة، لتتحول إلى أحدث مناطق العالم التي تطبق قاعدة "سياحة بدون تدخين".

في حين تبقى أماكن مثل المنازل، والمناطق المفتوحة الخاصة، هي المساحات التي لا يزال يسمح بها بالتدخين، وذلك يجعل المكسيك من الدول صاحبة أكثر القوانين صرامة في العالم فيما يخص التدخين.

ولا تعد المكسيك هى الدولة الأولى التي تطبق شعار "سياحة بدون تدخين"، حيث سبقها فى ذلك دولتي المجر وكوستاريكا، بالإضافة إلى مدينة برشلونة فى إسبانيا.