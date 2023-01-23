البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تقترب من مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر " إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 16173 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2868 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 19643 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 6659 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 3025 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 4503 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: اراب للتنمية والاستثمار العقاري، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات جدوى للتنمية الصناعية، والشمس للإسكان والتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه عدد 200 ألف سهم، 860.6 ألف سهم، 45.6 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 200 ألف سهم، 300 ألف سهم، 4.4 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، وتعليم لخدمات الإدارة، ومستشفى النزهة الدولي عدد 13774 سهم، 78 ألف سهم، 585.2 ألف سهم، 56 ألف سهم، 100 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 100 ألف سهم، 126 ألف سهم، 500 ألف سهم، 771 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا المتحدة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى عدد 2.3 مليون سهم خزينة أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.13% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 847 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.68%.

في سياق آخر أعلنت مجموعة جي بي أوتو، عن تغيير علامتها التجارية إلى "جي بي كورب"، وتعمل الهوية الجديدة للعلامة التجارية على تعزيز المكانة الرائدة التي تمتعت بها الشركة على مدار 80 عامًا في العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية الحيوية، كما تعكس الهوية الجديدة الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة والتي مكنتها من التحول إلى كيان اقتصادي له قواعد مؤسسية، مما سيساهم بقوة في تحقيق طموحات وأهداف المجموعة وسط التغيرات التي تطرأ على المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي.

في سياق منفصل قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، إن شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية-إحدى الشركات التابعة- قامت بإبرام عقد تسهيل ائتماني متوسط الأجل مع البنك العربي الأفريقي الدولي بمبلغ 2.75 مليار جنيه، ويستخدم التسهيل لتمويل جزء من تكلفة مشروع The Estates بغرب القاهرة، والذي يتم تطويره على مساحة 265 فدان بمدينة الشيخ زايد الجديدة بغرب القاهرة.

فيما أعلنت شركة مصر للفنادق، قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت الشركة إيرادات بلغت 398.8 مليون جنيه مقابل 241.7 مليون جنيه بنسبة نمو 65%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 347.2 مليون جنيه مقارنةً مع 151.1 مليون جنيه بنسبة نمو 129.7%.