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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 23 يناير 2023 10:23 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

 

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 16161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2866 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 19659 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 6670 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 3024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4505 نقطة.

 

قررت إدارة البورصة المصرية، يوم الخميس، إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة المصرية.


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