ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 16161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2866 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 19659 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 6670 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 3024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4505 نقطة.

قررت إدارة البورصة المصرية، يوم الخميس، إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة المصرية.