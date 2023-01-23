الاستخبارات العراقية تعتقل 26 إرهابيا ومتهما بقضايا مختلفة في عدة محافظات

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أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، أنها اعتقلت 3 إرهابيين و23 متهما بقضايا مختلفة في 3 محافظات في البلاد.



وذكرت الاستخبارات - في بيان لها اليوم الاثنين أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أنه تم نصب كمائن محكمة في مناطق بمحافظات بغداد وصلاح الدين ونينوى؛ أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر إرهابية مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في مدخل نينوى سيطرة الشهيد سبهان وناحية حمام العليل ومنطقة الرشاد، بالإضافة إلى 23 متهما بمواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظات.

وفى سياق أخر، وصل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري اليوم الاثنين إلى محافظة ديالي للاطلاع على الوضع الأمني وتقييم إجراءات التشكيلات والوحدات والأجهزة الأمنية في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية - في بيان لها، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) - أن وفدا أمنيا برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل إلى محافظة ديالي إلى جانب وكيل الاستخبارات ووكيل شؤون الشرطة وعدد من قادة الوزارة.

وأضاف البيان أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على عمل وإجراءات مديريات وتوابع وزارة الداخلية بالمحافظة والمستوى الفني والإداري لها، فضلا عن جاهزيتها القتالية لفرض الأمن والاستقرار بالمحافظة