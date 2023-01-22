العراق يعلن مقتل 5 مسلحين فى ضربة جوية بمحافظة صلاح الدين

وكالات

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، مقتل 5 مسلحين في ضربة جوية في قضاء طوزخرماتو بمحافظة صلاح الدين.

وبحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقى، فقد "شرعت القوات الخاصة بإسناد وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة والمقر المسيطر في طوزخورماتو، بتفتيش مكان الضربة الجوية".

وأوضح البيان أنه عثر "على 5 جثث للإرهابيين تم التعرف على اثنين منها والبقية على شكل أشلاء متناثرة".

كما عثرت القوات على أسلحة ومخازن عتاد، بالإضافة لمواد لوجستية. ولا تزال قوات الأمن تواصل عملية البحث والتفتيش في المكان المستهدف.

يذكر أن القوات العراقية، أعلنت في 2017 استعادة السيطرة على جميع الأراضي العراقية إثر معارك دامية مع تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى) الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق في 2014.