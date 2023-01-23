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الاتحاد الأوروبي: روسيا تبيع نفطها بخصم 50% بسبب العقوبات

الإثنين، 23 يناير 2023 07:44 م
الاتحاد الأوروبي: روسيا تبيع نفطها بخصم 50% بسبب العقوبات بوريل
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة القاهرة الإخبارية، المؤتمر الصحفى لجوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حيث أكد جوزيب بوريل أن مساعدات أوروبا لكييف بلغت 49 مليار يورو.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفى، أن روسيا تخسر 40 دولارا في سعر برميل النفط، لافتا إلى أن روسيا تبيع نفطها بخصم 50% بسبب العقوبات.

وتابع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: روسيا لم ترسل أي إشارة لرغبتها في السلام، مستطردا: مساعدتنا لأوكرانيا وصلت إلى 49 مليار يورو.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن هناك اتفاق على إرسال حزمة سابعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، متابعا: سندعم أوكرانيا مهما طال الأمر.

وأوضح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن روسيا هي من قررت الحرب وانتهاك القانون الدولي، متابعا: سنستمر في دعم مقترح أوكرانيا للسلام العادل بناء على وحدة أراضيها والحدود المعترف بها دوليا.

 


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