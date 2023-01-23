حزمة مساعدات عسكرية أوروبية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو

وكالات

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ، اليوم الاثنين، على تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون يورو.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، صرحت مصادر دبلوماسية، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل، على تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة تصل قيمتها إلى 500 مليون يورو.

وفي نفس السياق، حث رئيس المجلس الأوروبى عواصم الاتحاد الأوروبى على المضي قدما فى محادثات لاستخدام 300 مليار دولار من الأصول المصادرة من البنك المركزى الأوروبى لإعادة بناء أوكرانيا، مع تصاعد حجم الدمار فيها.

وقال تشارلز مايكل، الذى يمثل القادة الوطنيين لدول الكتلة الأوروبية الـ 27، إنه يريد أن يستكشف فكرة إدارة فعالة للأصول المجمدة للبنك المركزى الروسى لتوليد أرباح، والتى يمكن أن يتم تخصيصها فيما بعد لجهود إعادة الإعمار.

وأوضح ميشيل فى مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز إنه يتوقع من قادة الاتحاد الأوروبى عطاء بعض الزخم فى المناقشات، وأضاف أنه بالرغم من العقبات القانونية لاستغلال الأصول، فإن هناك اهتمام سياسى جادل لإحراز تقدم فى هذه المسألة وتحقيق نتائج.

وكان الاتحاد الأوروبى وحلفاؤه قد قاموا بتجميد مئات المليارات من أموال البنك المركزى الروسى فى بداية الحرب فبراير الماضى. وقالت موسكو إن عقوبات البنك المركزى أسفرت عن تجميد نحو 300 مليار دولار من احتياطيها الأجنبي.