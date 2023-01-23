افتتاح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة بإيتاى البارود فى البحيرة.. صور

فريق المحافظات

افتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم الاثنين، معرض" أهلا رمضان" للسلع الغذائية والرمضانية المخفضة المقام بمدينة إيتاى البارود والذى نظمته محافظة البحيرة بالتعاون مع الوحدة المحلية ومديرية التموين.

شارك فى الافتتاح اللواء أحمد أنور عباس السكرتير العام لمحافظة البحيرة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد ومحمد كوجك رئيس مدينة إيتاى البارود وقيادات مديرية التموين بالبحيرة.

ويأتى افتتاح المعرض وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وكذلك وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتبكير اقامه معارض "أهلا رمضان" هذا العام لتبدأ من يناير الجاري ، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتعمل جنبا الى جنب المنافذ المتنقلة ، ومنافذ وزارات الزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار الاقتصادية المخفضة.

ويضم المعرض كبرى شركات المواد الغذائية وأجنحة للخضر والفاكهة والمعلبات بأنواعها وأخرى لبيع اللحوم والاسماك والدواجن المجمدة و الالبان بمشتقاتها بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30 ٪.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع على استمرار فتح المنافذ و توافر كافة السلع والمنتجات حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، واشادت بجودة المعروضات وقدمت الشكر لكل التجار والمزارعين المشاركين.

وأشارت نائب المحافظ إلى خطة المحافظة فى التوسع فى فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار، لافته إلى أن المحافظة لديها خطة طموحة وبرنامج مكثف للتوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية والتى وصل عددها إلى ما يقرب من 3100 منفذ بنطاق المحافظة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات، بالإضافة لمنافذ منتجات مدارس التعليم الفنى الزراعة والتى بلغت 21 منفذ، وكذا معارض " أهلا رمضان" والجاري افتتاحها لطرح كافة أنواع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت خلال الأسابيع الماضية انطلاق قوافل "معاً ضد الغلاء" لتوفير السلع الغذائية المخفضة للمواطنين بالأسعار المخفضة والتى ضمت المرحلة الأولى من القافلة 25 سيارة تحتوي على مختلف السلع الغذائية قامت مديرية التموين بتوفيرها بالتنسيق مع كبرى الشركات الغذائية للطرح بالأسعار الاقتصادية والتى من المقرر أن تجوب مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.