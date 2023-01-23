إضافات النتريت في الطعام تزيد الإصابة بالسكر من النوع 2

كتبت فاطمة ياسر

تشير دراسة نشرت في 17 يناير في مجلة PLOS Medicine أوضحت وجود علاقة بين النظام الغذائي و التعرض للنتريت وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

ودعت بعض سلطات الصحة العامة إلى الحد من استخدام النترات كمضافات غذائية، ومع ذلك ، فإن دور النترات الغذائية تسبب الخلل ومرض السكري من النوع 2 في البشر لا يزال غير مكتشفة، و من أجل التحقيق في العلاقة بين التعرض الغذائي لخطر الإصابة بالنتريت من النوع الثاني من مرض السكري .

فتمكن الباحثون من الوصول إلى البيانات التي تم جمعها من 104،168 مشاركًا في المجموعة المرتقبة.

قامت الدراسة بتسجيل المشاركون الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر طوعًا ويقدمون تقريرًا ذاتيًا عن التاريخ الطبي والتاريخ الاجتماعي والديموغرافي والنظام الغذائي ونمط الحياة والتحديثات الصحية الرئيسية، واستخدم الباحثون التعرض المفصل للنتريت ، المشتق من عدة قواعد بيانات ومصادر ، ثم طوروا نماذج إحصائية لتحليل معلومات النظام الغذائي المبلغ عنها ذاتيًا مع النتائج الصحية .

ووجد الباحثون أن المشاركين في هذه مجموعة أبلغوا عن تناول كميات أكبر من النيتريت بشكل عام وبشكل خاص من المضافات الغذائية ، والمصادر غير المضافة لديهم مخاطر أعلى للإصابة بمرض السكري من النوع 2، و لم يكن هناك ارتباط بين النترات وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، ولم تدعم النتائج أي فوائد محتملة للنتريتات الغذائية أو النترات من حيث الحماية من مرض السكري من النوع 2.

كانت للدراسة العديد من القيود وهناك حاجة إلى بحث إضافي للتحقق من صحة النتائج. تم الإبلاغ عن البيانات ذاتيًا ولم يتمكن الباحثون من تأكيد التعرض المحدد للنتريت / النترات باستخدام المؤشرات الحيوية بسبب التحديات البيولوجية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك ، قد لا تكون التركيبة السكانية والسلوكيات في المجموعة قابلة للتعميم على بقية السكان - تضمنت المجموعة عددًا أكبر من الأفراد الأصغر سنًا ، وغالبًا من النساء ، الذين أظهروا سلوكيات صحية. قد يكون الخلط المتبقي قد أثر أيضًا على النتائج نتيجة لتصميم الدراسة بالرصد.