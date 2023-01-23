إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالبحيرة 

البحيرة - فريق المحافظات

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادي النطرون فى البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق محور الضبعة عند الكيلو 175 دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن طريق محور الضبعة،ـ قد شهد مؤخرا حادثا مأسويا بعد انقلاب سيارة ملاكى ما أدى إلى مصرع 3 أطفال، وجري نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة غرفة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة.