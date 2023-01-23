إصابة شخصين باختناق بسبب تسرب غاز فى منزل بمنطقة دار رماد بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب شخصان بحالة اختناق، إثر تسرب غاز بمزل بمنطقة دار رماد فى الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شقة سكنية بمنطقة دار رماد، بمحافظة الفيوم ، شهدت تسرب غاز، فانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة شخصين وتم نقلهما إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان حريق شب بمصنع للنباتات الطبية والعطرية، بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث، وتم إخماد النيران والسيطرة علي الحريق، ولم يسفر عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى التحقيق.

وكان طريق "القاهرة _أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بين قريتي هوارة والناصرية في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين مصرع مواطنين، وإصابة 17 آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.