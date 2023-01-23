اليوم السابع
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أمين عام المجلس القومي لأسر الشهداء يُهنئ الرئيس بذكرى ثورة 25 يناير

الإثنين، 23 يناير 2023 11:39 ص
أمين عام المجلس القومي لأسر الشهداء يُهنئ الرئيس بذكرى ثورة 25 يناير اللواء أشرف الخطيب الامين العام للمجلس القومى لأسر الشهداء
كتبت منال العيسوى

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بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ 12 لثورة 25 يناير، وأعرب أمين عام المجلس في برقيته لرئيس الجمهورية عن أصدق التهاني بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على مصرنا الغالية وأن تستكمل مسيرة التنمية والبناء في ربوع الوطن لتوفير حياة كريمة للمصريين تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس .
 
وفي ذات السياق وجه أمين عام المجلس التهنئة لأسر الشهداء والمصابين بهذه المناسبة، التهنئة الى وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة، وأرسل بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين ببرقية تهنئة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الذكرى الـ 71 لعيد الشرطة المصرية.
 
وأعرب أمين عام المجلس في برقيته عن خالص تهنئته للوزير وأعضاء هيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بكرى عيد الشرطة والتي أظهرت بسالة وشجاعة رجال الشرطة في مواجهة الإحتلال خلال معركة الإسماعيلية لتصبح هذه الذكرى عيداً نحتفل به ويُخلد فيه البطولات.
 
جدير بالذكر أن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برئاسة اللواء أشرف الخطيب، يقدم العديد من خدمات الرعاية المقدمة في مختلف المجالات، في اطار الاهتمام بأسر الشهداء والمصابين، وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لهم في جميع المجالات، يسعى المجلس إلى تحقيق الأهداف المنوط بها في مختلف مجالات الرعاية الطبية والإجتماعية والتعليمية والنقل والإسكان، بما يخدم مصالح المستفيدين، حيث يقدم المجلس خدمات الرعاية لعدد 834 أسرة شهيد وعدد 5342 مصابا، بإجمالي 8200 مستفيد.
 

المجلس القومى لاسر الشهداء

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