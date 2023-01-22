CDC: الإصابة بفيروس الأنفلونزا أكثر خطورة على أصحاب الأمراض المزمنة كالقلب والكبد

كتبت فاطمة خليل

ذكر تقرير للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها CDC اليوم الأحد، أنه تمت خلال الفترة الماضية توزيع حوالي 171 مليونًا و200 ألف جرعة تطعيم ضد فيروس الأنفلونزا ، منذ بداية موسم الشتاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حسب ما نشره موقع CNN.

وأضاف المركز الأمريكي - في تقريره الأسبوعي - أن عدد الجرعات المستهدف توزيعها خلال الموسم الحالي يتراوح ما بين 173.5 مليون جرعة و183.5 مليون جرعة خلال موسم 2022/2023؛ بهدف السيطرة على انتشار الفيروس وخاصة في ظل استمرار ظهور حالات لفيروس كورونا وخاصة الإصابات بمتحورات أوميكرون، الأمر الذي يحتم السيطرة على انتشار الأمراض حتى لايزداد الوضع سوءا.

وأشار إلى أن نسبة تغطية توزيع اللقاحات بين مختلف الولايات الأمريكية تراوحت ما بين 25.8 % 76.7%، وبشكل عام وصلت نسبة التغطية العامة إلى 50.3%، وهي نفس النسبة بالمقارنة ببيانات الموسم الماضي (2021/2022).