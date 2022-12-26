تكريم المشاركين في مبادرة صحتك بالدنيا لعلاج السمنة وتشوهات القوام بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم الدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المشاركين بمبادرة "صحتك بالدنيا" التى تنفذ من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي بالتعاون مع وحدة الطب الرياضي بالمديرية لعلاج السمنة كمبادرة صحية مجتمعية للكشف عن تشوهات القوام، بحضور 200 مشارك من الجنسين، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

شمل برنامج الندوة محاور رئيسية، وهي التغذية و اللياقة الصحية وتشوهات القوام وكيفية علاجها وإجراء تحاليل طبية قياسات انثروبومترية للمشاركين، وبدأ الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، بأن البرنامج انطلق ضمن مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن أمراض السمنة و لذلك تشهد الفترة الحالية اهتمام كبير بين جميع الفئات العمرية بالرياضة، وإن كان جيل الشباب أكثر فئة عمرية تعانى من تشوهات القوام بسبب الممارسات الحياتية اليومية الخاطئة وأجريت القياسات الانثروبومترية على المشاركين التي شملت قياس "الضغط، السكر، الوزن، الطول، الدهون، كتلة الجسم".

واستقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي صباح اليوم و الدكتور أحمد عبد ربه، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الوحدات ومحمود البنا الحكم الدولي، الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ جاء ذلك بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة و الدكتور محمود بسيوني مدير وحدة الطب الرياضي و قيادات مديرية الشباب والرياضة.

ناقش عميد كلية التربية الرياضية، خلال برنامج المبادرة مفهوم الوقاية خير من العلاج و أكد أن مريض الضغط له تمرينات رياضية مناسبة و كذلك مرضى القلب، ومرضى السمنة لضمان ممارسة الرياضة وفق برنامج يناسب حالته للحفاظ على الصحة العامة، ومقاومة العادات الخاطئة التي تؤثر على العمود الفقري والغضاريف موضحاً عدد الفقرات و تأثيرها على شكل القوام مطالباً بالحفاظ على وضعية الجسد في حالة الجلوس، الوضع التشريحي الصحيح بوضع الكتفين في وضعهم الطبيعي والصدر مفتوحاً، وكذلك في الوقفة و النوم، مجملا أن كلما كانت العضلات والأربطة في حالتها الطبيعية السليمة انتصرت على الجاذبية الأرضية التي تقاوم اعتدال الجسم الأمر الذي يقاوم انحراف القوام.

قدم البرنامج في الجزء الثاني منه، الدكتور أحمد شلبي، مدرس بقسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية و محاضر المادة العلمية، انطلاق المبادرة برياضة كفر الشيخ بالتنسيق مع إدارة الأداء الرياضي بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة وإشراف تنفيذي للدكتور جمال الشهاوي مدير إدارة الأداء الرياضي و منسق المبادرة بالمحافظة محمود سلطح.



تكريم المتميزات



جانب من التكريم



تكريم المشاركات



تكريم المشاركين في الندوة بشباب كفر الشيخ