وكيل تعليم الغربية يتابع الامتحانات بلجان إدارتى بسيون وشرق طنطا.. صور

الغربية - مصطفى عادل

أجرى ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، جولة لمتابعة سير امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2022 / 2023، بعدد من مدارس إدارتي بسيون وشرق طنطا، شملت الجولة متابعة لجان مدارس كتامة الإعدادية بنات، والشهيد عبد المنعم رياض الإعدادية، التابعة لإدارة بسيون التعليمية، ولجان مدرستي الجهاد الابتدائية والإصلاح الجديدة، التابعة لشرق طنطا.

ويؤدي الامتحان اليوم طلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، والأول الثانوي بالفترة الصباحية، والثاني الثانوي بالفترة المسائية، وطلاب الصفين الأول والثالث التجاري والفندقي، والأول والرابع الصناعى، والأول الزراعى.

وقد اطمأن وكيل الوزارة إلى انضباط جميع اللجان، وحسن سير الامتحان بداخلها، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ووجه بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة اللجان وتهويتها، وتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان، لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كما وجه بضرورة ختم ورقة الأسئلة من الوجه والظهر بخاتم اللجنة.

وأكد وكيل الوزارة، أن اليوم يؤدي 90496 طالبا وطالبة في 407 لجان، امتحان الشهادة الإعدادية العامة في مادتي الهندسة والتربية الفنية، و1978 طالبا وطالبة في 15 لجنة، امتحان الشهادة الإعدادية المهنية امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتكنولوجيا، ونحو 46162 طالبا وطالبة من الصف الأول الثانوي العام، امتحان في مادة الكيمياء، ويؤدي 39746 طالب وطالبة من الصف الثاني الثانوي العام بالفترة المسائية، امتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية، ومادة الفلسفة للشعبة الأدبية، كما يؤدي 17963 طالبا وطالبة من الصف الأول والثالث التجاري والفندقي، و18979 طالبا وطالبة من الصف الأول والرابع الصناعي، و2892 طالبا وطالبة من الصف الأول الزراعي، مواد مختلفة طبقاً للتخصصات والنوعيات والجدول المعلن.