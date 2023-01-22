اليوم السابع
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وزير خارجية إيطاليا: لقائى مع أبو الغيط كان مثمرا.. ونتطلع لتعزيز التعاون

الأحد، 22 يناير 2023 12:08 ص
وزير خارجية إيطاليا: لقائى مع أبو الغيط كان مثمرا.. ونتطلع لتعزيز التعاون ابو الغيط
بيشوى رمزى

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أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني عن سعادته بلقاء الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط، السبت.
 
وكتب الوزير الإيطالي على حسابه بموقع تويتر، أن اللقاء شهد تبادل مثمر للأراء حول الأوضاع في ليبيا، واستقرار منطقة المتوسط، متطلعا لتعزيز التعاون بين الجانبين.
 
وكان قد كتب أبو الغيط على حسابه بموقع تويتر "استضفت مساء السبت⁩ وزير خارجية ايطاليا ⁦‪والوفد المرافق على مأدبة عشاء، تناولنا موضوعات تخص الاستقرار في منطقتنا العربية، وفي مقدمتها فلسطين والتعاون العربي الأوروبي. ايطاليا تلعب دورا مهما في المتوسط واتطلع إلى تعزيز العلاقات بيننا".
 
ابو الغيط
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