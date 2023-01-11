نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ووحدة التقنين بأبوتشت

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمركز أبو تشت لمتابعة انتظام سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار جهود محافظة قنا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه الدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، وأحمد يوسف مدير وحدة التحول الرقمى بالمحافظة.

وقال نائب محافظ قنا، إن المراكز التكنولوجية نجحت فى تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التى يحصل عليها المواطنين من المحليات والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمى وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

وعقد نائب محافظ قنا، اجتماعا مع مسئولى ملف التقنين بالمركز، للتعرف على أخر مستجدات موقف التقنين، ووجه بسرعة إنهاء المعاينات وتقييم الأراضى، ورفع تقرير إلى وحدة استرداد أراضى أملاك الدولة، حتى يتسنى للمسئولين ولجنة التقييم النهائى استكمال إجراءتها ومن ثم تسليم العقود للمستفيدين، وتحصيل مستحقات الدولة.