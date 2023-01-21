محافظ الجيزة يفاجئ معرض أهلا رمضان بفيصل للتأكد من الالتزام بنسب التخفيض.. فيديو

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة مفاجئة صباح اليوم السبت، بمعرض "أهلا رمضان" المقام فى أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وذلك للتأكد من التزام التجار بالأسعار المقررة للسلع ونسب التخفيضات دون أية زيادات.





وحرص محافظ الجيزة، خلال جولته التفقدية، على التأكد من توافر الكميات الكافية من السلع الأساسية والرمضانية واللحوم والدواجن بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة، كما استمع لآراء المواطنين من المترددين على المعرض لبحث أرائهم حول المنتجات المعروضة والأسعار الخاصة بها.

ويتيح المعرض ولمدة 3 أشهر، منتجاته بعدد 101 باكية تعرض سلع تموينية ومنتجات طازجة ومخبوزات وعطارة وألبان ولحوم ودواجن وأسماك بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك بمشاركة 60 عارضا.