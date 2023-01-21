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محافظ الجيزة يفاجئ معرض أهلا رمضان بفيصل للتأكد من الالتزام بنسب التخفيض.. فيديو

السبت، 21 يناير 2023 12:05 م
محافظ الجيزة يفاجئ معرض أهلا رمضان بفيصل للتأكد من الالتزام بنسب التخفيض.. فيديو اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة مفاجئة صباح اليوم السبت، بمعرض "أهلا رمضان" المقام فى أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وذلك للتأكد من التزام التجار بالأسعار المقررة للسلع ونسب التخفيضات دون أية زيادات.

وحرص محافظ الجيزة، خلال جولته التفقدية، على التأكد من توافر الكميات الكافية من السلع الأساسية والرمضانية واللحوم والدواجن بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة، كما استمع لآراء المواطنين من المترددين على المعرض لبحث أرائهم حول المنتجات المعروضة والأسعار الخاصة بها.

ويتيح المعرض ولمدة 3 أشهر، منتجاته بعدد 101 باكية تعرض سلع تموينية ومنتجات طازجة ومخبوزات وعطارة وألبان ولحوم ودواجن وأسماك بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك بمشاركة 60 عارضا.

 
وكان اللواء أحمد راشد، قد شدد على توريد أقصى قدر ممكن من السلع وتنوعها بصورة تلبى احتياجات مختلف شرائح المواطنين بصورة مستمرة وتوفير الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك والمخبوزات الطازجة والمتابعة والإشراف الدائم من قبل الجهات المعنية بالمحافظة لضمان جودتها وصلاحيتها للإستهلاك ووضع ملصقات بالأسعار قبل وبعد التخفيض.
 
وأكد محافظ الجيزة، على أن معرض أهلا رمضان فى أرض المطاحن بفيصل لن يكون المعرض الأخير الذى تقيمه المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن المحافظة ستشهد خلال الفترة القادمة إقامة 4 منافذ إضافية لـ"أهلا رمضان"، وذلك فى إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم.
 
 

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