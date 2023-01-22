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أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إحراق نسخة من القرآن الكريم، معتبرا أن هذا العمل يعد تعديا فاضحا وقحا على الديانات السماوية وما يمثله الاسلام من قيم سامية واعتدال.



وقال ميقاتي - في بيان - ان مثل هذه التصرفات الحاقدة لن تنال مبتغاها في الاساءة الى الدين الاسلامي الحنيف وجوهره.

وكان حرق المصحف في العاصمة السويدية، أثار ضجة كبيرة، حيث انهالت الإدانات العربية والدولية للموقف المشين الذي ارتكبه متطرف سويدي.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم، في تصرف مشين يستفز مشاعر مئات الملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم.