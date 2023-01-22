مصرع موظف انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار فى جرجا بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى موظف يبلغ من العمر 38 سنة مصرعه، حيث انهارت عليه حفرة بعمق 6 أمتار أثناء أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بناحية قرية المحاسنة دائرة مركز شرطة جرجا ب محافظة سوهاج ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان اللواء مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بورود بلاغ بوفاة أحد الأشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بالمنطقة الصحراوية بدائرة مركز جرجا عقب انهيار ناتج الحفر عليه، وتم استدعاء قوات الإنقاذ البرى إلى مكان الانهيار، وتم استخراج الجثة ونقلها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الجنوب ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، حدوث انهيار حفرة علي شخص ووفاته بالمنطقة الصحراوية بناحية دائرة مركز جرجا، حيث تبين أنه أثناء قيام "فرج م م ا" 38 سنة موظف و"عاطف ب ع" 34 سنة نجار ويقيم دائرة المركز، بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بالمنطقة الصحراوية بذات الناحية انهارت حفرة دائرية الشكل بقطر 4 أمتار وعمق 6 أمتار علي الأول مما نتج عنه وفاته.

وتمكنت قوات الإنقاذ البري من استخراج جثة المذكور، وتم نقلها لمشرحة مستشفي جرجا العام، وتم ضبط المتهم الثاني وأدوات الحفر المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بحثاً عن الآثار رفقة الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحادث.