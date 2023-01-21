محافظ سوهاج: الانتهاء من 56 مشروعا فى قطاع الشباب والرياضة خلال عام 2022

وأوضح محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال عام 2022م، شملت 18 مشروعا إنشاء جديد ما بين ملاعب نجيل صناعي، ومباني إدارية، وإنشاء أسوار خارجية لمراكز الشباب، وكذلك تضمنت المشروعات 25 مشروع تطوير ورفع كفاءة للملاعب والمباني والإدارية والأسوار، بالإضافة إلى 9 مشروعات إحلال وتجديد، و 4 مشروعات استكمال أعمال للمباني الإدارية .

وأكد محافظ سوهاج أن اهتمام الدولة بالبناء والتطوير ودعم البنية التحتية يأتى بالتوازي مع الاهتمام ببناء الفرد والمجتمع ودعم كافة المجالات التى من شأنها بناء الانسان وعلى رأسها الصحة والتعليم والرياضة.

كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قد دشن ، مبادرة "الألف الذهبية" لدعم تنمية الأسرة المصرية، بالتعاون مع وزارة الصحة، والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتورة عبلة الألفي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حلمي عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة ممثلا عن وزارة الصحة والسكان، والدكتور ياسر جمال ممثلا عن المجلس القومي للسكان .

وأكد المحافظ على دعمه التام للمبادرة والعمل على تحقيق أهدافها في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية، لما له من مردود اقتصادى وتنموى، مؤكدا أن الارتقاء بالخصائص السكانية هو طوق النجاة من المخاطر التي تهدد جهود مصر التنموية لتحقيق، أهداف استراتيجية مصر 2030م، موجها الشكر لمسئولي وزارة الصحة، والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال على اختيارهم لمحافظة سوهاج كأول محافظة لإطلاق