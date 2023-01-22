مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بقنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بينهم طفله في حادث تصادم سيارتين بمدخل قرية السمطا في دشنا شمال محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام



وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شريف مصطفي، وإصابة علاء شريف، وحميد أبو الفضل وطارق علاء، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وتيسير حركة السير بمدخل القرية، فيما تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام.

