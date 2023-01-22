محافظ قنا يستقبل مواطنين بمكتبه لبحث طلباتهم

قنا صابر سعيد

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، حرصًا منه على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

واستقبل محافظ قنا، المواطنين واستمع إلى شكوى كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم إرسال الشكاوى لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين.

ووجه محافظ قنا، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في منظومة الشكاوى الإلكترونية بمحافظة قنا.